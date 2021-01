Verbio-Aktien erklimmen auch im neuen Jahr Rekordhöhen

Die Papiere des Herstellers von Biokraftstoffen erreichten am Montag im XETRA-Handel bei 32,40 Euro einen historischen Höchststand und notieren am Mittag im festen Nebenwerteindex SDAX zeitweise 2,44 Prozent im Plus bei 31,45 Euro. Im vergangenen Jahr haben die Anteilsscheine bereits einen Gewinn von 162 Prozent angehäuft. Seit Anfang Juli 2020 gerechnet haben sich die Aktien mehr als verdreifacht.

VERBIO macht auch in der Corona-Krise gute Geschäfte, neuerdings sogar mit Desinfektionsmitteln. Das vergangene Geschäftsjahr bis Ende Juni war das erfolgreichste der Firmengeschichte. Biokraftstoffe als umweltfreundliche Alternative zu fossilen Treibstoffen werden in Zukunft weiter an Relevanz gewinnen, da sind sich Experten weitgehend einig.

