30.000-Punkte-Marke rückt immer näher: Dow Jones startet freundlich

Der Dow Jones begann die Sitzung 0,35 Prozent fester bei 29.524,35 Punkten.

Die Stimmung am New Yorker Aktienmarkt bleibt auch am Mittwoch erst einmal positiv. Die zum Wochenauftakt von der Aussicht auf einen Corona-Impfstoff und dem Wahlsieg Joe Bidens ausgelöste Euphorie-Welle läuft mit etwas abgeschwächter Kraft weiter und sorgt dafür, dass der Dow Jones Industrial zur Wochenmitte wieder die 30.000 Punkte ins Visier nimmt.

Anleger schichten um - Tech-Werte haben das Nachsehen

Weltweit schichten Investoren derzeit um von in den vergangenen Monaten sehr stark gelaufenen Technologie-Aktien in zyklische Substanzwerte. Die Impfstoff-Neuigkeiten vom Montag schienen die Spielregeln für die Märkte wirklich zu ändern, glaubt Analyst Craig Erlam vom Broker Oanda. Erstmals seit Monaten beflügelten nun wieder die Aussichten auf eine dauerhafte wirtschaftliche Öffnung und eine Rückkehr zur Normalität die Märkte anstelle von Stimulierungsmaßnahmen und einem von der Pandemie angetriebenen Technologie-Sektor, so der Experte.

Bilanzen bleiben Thema

Lyft steigerte seinen Umsatz im dritten Quartal um mehr als die Hälfte und grenzte den Verlust stärker ein als am Markt erwartet. Mehrere Analysten hoben nun ihre Kursziele für den Fahrdienstleister an.

