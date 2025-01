Gute Stimmung in Wien: ATX Prime zeigt sich am Mittag fester

Marktbericht

Der ATX Prime macht am Freitagmittag Gewinne.

Am Freitag steht der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse 1,59 Prozent im Plus bei 1.887,26 Punkten. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0,009 Prozent auf 1.857,85 Punkte an der Kurstafel, nach 1.857,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 1.857,85 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 1.887,26 Einheiten.

Jahreshoch und Jahrestief des ATX Prime

Auf Wochensicht verbucht der ATX Prime bislang ein Plus von 3,60 Prozent. Vor einem Monat, am 17.12.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 1.789,83 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 17.10.2024, den Stand von 1.804,27 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 17.01.2024, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 1.674,96 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 3,36 Prozent. Der ATX Prime erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 1.887,26 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 1.802,28 Punkten.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind derzeit Wienerberger (+ 3,35 Prozent auf 26,52 EUR), Raiffeisen (+ 2,95 Prozent auf 20,94 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,77 Prozent auf 11,50 EUR), Palfinger (+ 2,76 Prozent auf 20,45 EUR) und EVN (+ 2,48 Prozent auf 22,75 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen Addiko Bank (-2,63 Prozent auf 18,50 EUR), Flughafen Wien (-1,13 Prozent auf 52,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-1,12 Prozent auf 7,06 EUR), Lenzing (-0,21 Prozent auf 24,05 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,13 Prozent auf 76,40 EUR).

Welche ATX Prime-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 386.969 Aktien gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 24,441 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX Prime-Werte

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 2,45 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 10,57 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

