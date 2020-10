DAX legt inzwischen kräftig zu - Versöhnlicher Wochenausklang in Sicht

Der DAX begann den Freitagshandel 0,02 Prozent tiefer bei 12.517,98 Punkten. Inzwischen liegt er jedoch mit 0,75 Prozent bei 12.637,74 Zählern deutlich im Plus.

Nach der bisherigen Verlustserie in dieser Woche hat der deutsche Aktienmarkt am Freitagvormittag zu einer leichten Erholung angesetzt. Positive Impulse lieferten die US-Börsen, wo sich der Dow Jones Industrial am Vorabend wegen der Hoffnung auf ein rasches Konjunkturpaket ins Plus vorarbeiten konnte.

US-Wahl wirft Schatten voraus

Dieses Thema beschäftigt Börsianer auch weiterhin. Daneben dürften sie sich knapp zwei Wochen vor der US-Präsidentschaftswahl mit der Nachlese des TV-Duells von Präsident Donald Trump mit seinem Herausforderer Joe Biden befassen. Letzterer habe größere Sieg-Chancen als vor der ersten Debatte Ende September, sagte Matt Miller, Volkswirt des Vermögensverwalters Capital Group. Trumps damaliges rüdes Verhalten habe ihn in Umfragen geschadet.

Nach US-Handelsschluss heimste das zweite TV-Duell zwischen Präsident Donald Trump und Herausforderer Joe Biden viel Lob ein - es gab mehr Debatte und weniger Unterbrechungen. Für die Börsen sei die Debatte aber eher ein Non-Event gewesen, bemerkte Marktanalyst Thomas Altmann von QC Partners. "Grundsätzlich können die Börsen sowohl mit einem Präsidenten Trump als auch mit einem Präsidenten Biden leben. Das Schreckensszenario für die Börsen wäre ein unklares Ergebnis, dem dann eine wochen- oder gar monatelange Hängepartie folgt, bis der Sieger schließlich feststeht."

Bilanzsaison in vollem Gange

Zudem hält eine neue Flut von Firmenbilanzen Investoren auf Trab. Unter anderem öffnen der französische Autobauer Renault, die britische Bank Barclays und der US-Kreditkartenanbieter American Express ihre Bücher. Auch Autobauer Daimler öffnete schon vorbörslich seine Bücher. Bei den Konjunkturdaten stehen die Barometer zur Stimmung der deutschen und europäischen Einkaufsmanager auf dem Terminplan.

