Stabilus wird optimistischer fürs Geschäftsjahr - Aktie steigt

Nach einem überraschend guten zweiten Geschäftsquartal sieht der SDAX -Konzern den Umsatz für die zwölf Monate bis Ende September bei 900 bis 950 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Zuvor hatte die Prognose bei 850 bis 900 Millionen Euro gelegen. Die Marge auf den bereinigten Gewinn vor Zinsen und Steuern (Ebit) erwartet der Konzern jetzt bei 13 bis 15 Prozent, statt zuvor 12 bis 13 Prozent.

Im zweiten Geschäftsquartal bis Ende März ist der Umsatz des SDAX-Konzerns im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um gut 10 Prozent auf 244 Millionen Euro gestiegen. Das bereinigte Ebit legte um gut 22 Prozent auf 38 Millionen Euro zu, die Ebit-Marge ist so von 14,1 auf 15,6 Prozent gestiegen. Stabilus will die vollständigen Zahlen am 3. Mai vorlegen.

Stabilus-Aktien springen nach angehobenen Geschäftsjahreszielen hoch

Hochgesetzte Jahresziele haben am Montag den Aktien von Stabilus Auftrieb gegeben. Sie drehten am Nachmittag in die Gewinnzone und zogen via XETRA im SDAX letztlich um 3,16 Prozent auf 62,10 Euro an. Damit überwanden sie nun auch wieder die gleitende 50-Tage-Linie, die charttechnisch interessierten Anlegern den mittelfristigen Trend der Aktie signalisiert.

Wie der Automobil-Zulieferer mitteilte, verlief das zweite Geschäftsquartal besser als zu Beginn des Geschäftsjahres erwartet. Vor diesem Hintergrund wurde die Gesamtjahresprognose für den Umsatz nun auf 900 bis 950 Millionen Euro angehoben. Bislang war ein Anstieg auf 850 bis 900 Millionen Euro erwartet worden. Die bereinigte Ebit-Marge wurde von 12 bis 13 Prozent auf nun 13 bis 15 Prozent hochgeschraubt.

