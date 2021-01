Halo Labs-Aktie aktuell: Halo Labs steigt stark

Das Papier von Halo Labs konnte zuletzt klettern und stieg im Frankfurt-Handel um 9,3 Prozent auf 0,071 EUR. In der Spitze gewann die Halo Labs-Aktie bis auf 0,074 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 0,070 EUR. Zuletzt stieg das Frankfurt-Volumen auf 1.322.367 Halo Labs-Aktien.

Bei 0,200 EUR erreichte der Titel am 23.01.2020 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Am 29.10.2020 gab der Anteilsschein bis auf 0,019 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Die Halo Labs Inc Registered Shs Aktie wird unter der ISIN CA4063721027 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin, Nasdaq OTC, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Halo Labs Inc Registered Shs ist ein Unternehmen aus Kanada.

