HAMBORNER REIT-Aktie: Eigengeschäft von Führungskraft gemeldet

Am 09.09.2022 wurden bei HAMBORNER REIT Directors' Dealings erfasst. Die Transaktion wurde am 30.09.2022 offengelegt. 8.500 HAMBORNER REIT-Aktien für jeweils 8,20 EUR kaufte am 09.09.2022 Graebner, Ulrich, Aufsichtsrat. Die HAMBORNER REIT-Aktie gab im FSE-Handel im Endeffekt um 2,60 Prozent auf 8,11 EUR nach.

Am Tag der Veröffentlichung durch die BaFin stieg die HAMBORNER REIT-Aktie. In der FSE-Sitzung kletterte das Papier um 5,50 Prozent auf 7,06 EUR. Im Handel wurden an diesem Tag 100 HAMBORNER REIT-Aktien umgesetzt. Der Marktwert von HAMBORNER REIT beträgt unterdessen 574,28 Mio. Euro. An der Börse befinden sich momentan 81.343.296 Aktien im Streubesitz.

Am 20.05.2022 wurden bereits HAMBORNER REIT-Anteile von einer Führungskraft umgeschichtet. Damals erstand Vorstand, Karoff, Niclas, 2.000 Aktien zu jeweils einem Preis von 8,43 EUR.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HAMBORNER REIT Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HAMBORNER REIT Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HAMBORNER REIT

Bildquellen: hamborner REIT