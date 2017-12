Bitcoin schwankt - Fritz Nols AG steigt

€uro am Sonntag

Der Kurs der bekanntesten Cyber-Währung fiel am Donnerstag zeitweise um zwölf Prozent auf 13.500 Dollar, bevor er sich wieder erholte und am Freitag zum Redaktionsschluss um 14.400 Dollar notierte.Die Aktie des Frankfurter Finanzberaters Fritz Nols AG wiederum vollzog am Freitag einen Kurssprung von zeitweise 125 Prozent auf 1,40 Euro. Zum Handelsschluss schmolzen die Gewinne wieder etwas dahin. Das Papier notierte bei 0,9390 Euro - immerhin noch ein Plus von 51,21 Prozent.Das Unternehmen hatte zuvor angekündigt, in das Geschäft mit Kryptowährungen wie Bitcoin einzusteigen. 2018 soll ein "strategisches Geschäftsfeld Kryptowährungen" entstehen.