Handel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit grünem Vorzeichen

Index-Performance im Fokus

Machte sich der DAX bereits am vorherigen Handelstag in die Gewinnzone auf, knüpft das Börsenbarometer auch am Morgen an seine positive Performance an.

Am Donnerstag springt der DAX um 09:10 Uhr via XETRA um 0,51 Prozent auf 20.010,09 Punkte an. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,861 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 0,070 Prozent stärker bei 19.923,07 Punkten, nach 19.909,14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des DAX lag heute bei 19.923,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 20.010,09 Punkten erreichte.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche legte der DAX bereits um 0,589 Prozent zu. Der DAX lag vor einem Monat, am 02.12.2024, bei 19.933,62 Punkten. Der DAX erreichte vor drei Monaten, am 02.10.2024, einen Stand von 19.164,75 Punkten. Vor einem Jahr, am 02.01.2024, wurde der DAX auf 16.769,36 Punkte taxiert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Airbus SE (ex EADS) (+ 2,19 Prozent auf 157,84 EUR), BASF (+ 1,97 Prozent auf 43,30 EUR), Infineon (+ 1,18 Prozent auf 31,77 EUR), Brenntag SE (+ 1,11 Prozent auf 58,52 EUR) und Siemens Energy (+ 1,03 Prozent auf 50,90 EUR). Zu den schwächsten DAX-Aktien zählen derweil BMW (-0,51 Prozent auf 78,58 EUR), Deutsche Börse (-0,45 Prozent auf 221,40 EUR), Fresenius Medical Care (FMC) St (-0,32 Prozent auf 44,02 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,29 Prozent auf 88,78 EUR) und Merck (-0,29 Prozent auf 139,50 EUR).

Die teuersten Konzerne im DAX

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Bank-Aktie aufweisen. 374.919 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 271,696 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Dieses KGV weisen die DAX-Aktien auf

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,43 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Porsche Automobil vz-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 9,06 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net