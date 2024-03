Handel in New York: S&P 500 beendet den Handel mit Gewinnen

Index im Blick

S&P 500-Kurs zum Handelsende.

Der S&P 500 erhöhte sich im NYSE-Handel zum Handelsende um 0,86 Prozent auf 5.248,49 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 44,168 Bio. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,621 Prozent stärker bei 5.235,91 Punkten, nach 5.203,58 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 5.213,92 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.249,26 Zählern.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht legte der S&P 500 bereits um 0,555 Prozent zu. Vor einem Monat, am 27.02.2024, wurde der S&P 500 mit 5.078,18 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 27.12.2023, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 4.781,58 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 27.03.2023, den Wert von 3.977,53 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 10,66 Prozent. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.261,10 Punkten. 4.682,11 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen aktuell SVB Financial Group (+ 120,00 Prozent auf 0,11 USD), Enphase Energy (+ 9,56 Prozent auf 119,80 USD), Cintas (+ 8,25 Prozent auf 685,64 USD), Albemarle (+ 8,23 Prozent auf 128,80 USD) und Norwegian Cruise Line (+ 5,85 Prozent auf 21,34 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Arista Networks (-3,16 Prozent auf 288,41 USD), ServiceNow (-2,51 Prozent auf 759,00 USD), NVIDIA (-2,50 Prozent auf 902,50 USD), Netflix (-2,50 Prozent auf 613,53 USD) und Synopsys (-1,88 Prozent auf 573,35 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 22.777.350 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die Microsoft-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 2,943 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Fokus

Unter den S&P 500-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie mit 0,00 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die First Republic Bank-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 296,30 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

