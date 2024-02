Handel in New York: S&P 500 letztendlich in der Verlustzone

S&P 500-Performance

So bewegte sich der S&P 500 am ersten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Der S&P 500 schloss am Montag nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 5.021,84 Punkten. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 42,574 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,004 Prozent höher bei 5.026,82 Punkten, nach 5.026,61 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Montag sein Tagestief bei 5.016,83 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.048,39 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 12.01.2024, notierte der S&P 500 bei 4.783,83 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.11.2023, betrug der S&P 500-Kurs 4.415,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.02.2023, wurde der S&P 500 mit 4.090,46 Punkten berechnet.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 5,88 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 5.048,39 Punkten. Bei 4.682,11 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Lumen Technologies (+ 16,45 Prozent auf 1,77 USD), VF (+ 13,99 Prozent auf 17,44 USD), Diamondback Energy (+ 9,38 Prozent auf 165,98 USD), Mohawk Industries (+ 6,57 Prozent auf 117,24 USD) und Hanesbrands (+ 5,65 Prozent auf 4,86 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil First Republic Bank (-14,14 Prozent auf 0,06 USD), Motorola Solutions (-3,26 Prozent auf 320,09 USD), ServiceNow (-3,15 Prozent auf 787,35 USD), Monolithic Power Systems (-2,98 Prozent auf 729,87 USD) und Tesla (-2,81 Prozent auf 188,13 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Im S&P 500 sticht die Apple-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 14.654.123 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Microsoft-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 2,892 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die SVB Financial Group-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,01 erwartet. Mit 171,43 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der First Republic Bank-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

