Handel in Wien: ATX letztendlich freundlich

ATX-Kursverlauf

Heute zeigten sich die Börsianer in Wien optimistisch.

Am Mittwoch bewegte sich der ATX via Wiener Börse zum Handelsschluss 0,31 Prozent höher bei 3.405,76 Punkten. An der Börse sind die im ATX enthaltenen Werte damit 109,014 Mrd. Euro wert. In den Mittwochshandel ging der ATX 0,006 Prozent tiefer bei 3.394,92 Punkten, nach 3.395,14 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 3.383,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.420,50 Punkten lag.

ATX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche fiel der ATX bereits um 0,031 Prozent zurück. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.01.2024, bewegte sich der ATX bei 3.344,38 Punkten. Vor drei Monaten, am 21.11.2023, wurde der ATX mit 3.252,76 Punkten berechnet. Der ATX verzeichnete vor einem Jahr, am 21.02.2023, den Wert von 3.487,92 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 0,183 Prozent ein. Der ATX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3.489,80 Punkten. Bei 3.305,62 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Einzelwerten im ATX befinden sich aktuell OMV (+ 2,16 Prozent auf 41,68 EUR), Raiffeisen (+ 1,72 Prozent auf 20,10 EUR), Vienna Insurance (+ 1,34 Prozent auf 26,55 EUR), Andritz (+ 0,99 Prozent auf 60,95 EUR) und UNIQA Insurance (+ 0,89 Prozent auf 7,91 EUR). Schwächer notieren im ATX derweil Telekom Austria (-1,60 Prozent auf 7,97 EUR), AT S (AT&S) (-1,38 Prozent auf 20,06 EUR), IMMOFINANZ (-0,94 Prozent auf 21,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (-0,72 Prozent auf 41,45 EUR) und Mayr-Melnhof Karton (-0,67 Prozent auf 119,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX auf

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.066.058 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Verbund-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 21,887 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,62 erwartet. Mit 9,78 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der BAWAG-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net