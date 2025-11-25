Handel in Wien: ATX Prime zum Handelsende im Plus

Index-Bewegung

Das machte das Börsenbarometer in Wien am Dienstag zum Handelsende.

Der ATX Prime notierte im Wiener Börse-Handel schlussendlich um 1,14 Prozent höher bei 2.459,32 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2.431,78 Punkte an der Kurstafel, nach 2.431,72 Punkten am Vortag.

Bei 2.462,73 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tageshoch, während er hingegen mit 2.410,32 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.10.2025, betrug der ATX Prime-Kurs 2.331,75 Punkte. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 25.08.2025, bei 2.378,97 Punkten. Vor einem Jahr, am 25.11.2024, lag der ATX Prime-Kurs bei 1.766,53 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 34,69 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 2.462,73 Punkte. Bei 1.745,07 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX Prime

Unter den Top-Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 6,65 Prozent auf 48,90 EUR), Palfinger (+ 5,18 Prozent auf 31,50 EUR), Wienerberger (+ 4,67 Prozent auf 30,46 EUR), PORR (+ 4,50 Prozent auf 30,20 EUR) und Raiffeisen (+ 3,56 Prozent auf 34,92 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime derweil Wolford (-6,59 Prozent auf 3,40 EUR), Semperit (-2,27 Prozent auf 12,90 EUR), Warimpex (-1,96 Prozent auf 0,50 EUR), Frequentis (-1,89 Prozent auf 62,20 EUR) und FACC (-1,36 Prozent auf 10,16 EUR).

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Raiffeisen-Aktie aufweisen. 721.850 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 34,603 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 1,75 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie weist 2025 laut FactSet-Schätzung mit 8,98 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net