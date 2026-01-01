DAX25.058 -0,3%Est505.906 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto12,10 -0,8%Nas23.584 +0,2%Bitcoin77.028 -1,4%Euro1,1670 -0,1%Öl61,14 +1,2%Gold4.433 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 DroneShield A2DMAA Siemens 723610 Lufthansa 823212 RENK RENK73 Novo Nordisk A3EU6F Siemens Energy ENER6Y Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Infineon 623100 Allianz 840400 SAP 716460 Amazon 906866 HENSOLDT HAG000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
DAX nach neuem Rekord etwas tiefer -- D-Wave übernimmt Quantum Circuits -- Bitcoin, Strategy, Bayer, FintechWerx, DroneShield, NVIDIA, Advantest, Renesas, Softbank, Chevron, ExxonMobil im Fokus
Top News
CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach IPO: Diese neue Tech-Aktie hat sich 2025 am besten geschlagen CoreWeave, Circle, Figma & Co. nach IPO: Diese neue Tech-Aktie hat sich 2025 am besten geschlagen
DAX 2026 im Fokus: Chancen durch Konjunktur, Risiken durch Geopolitik DAX 2026 im Fokus: Chancen durch Konjunktur, Risiken durch Geopolitik
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Unser ETF-Compass 2026: Die wichtigsten Trends für ETF-Anleger in diesem Jahr. Hier geht's zur Übersicht.

Handelskammern: Mercosur-Abkommen muss beschlossen werden

08.01.26 13:20 Uhr

NEUBRANDENBURG (dpa-AFX) - Die drei Industrie- und Handelskammern (IHK) in Mecklenburg-Vorpommern hoffen auf einen Abschluss des Freihandelsabkommens zwischen der EU und südamerikanischen Ländern in den nächsten Tagen. Dies wäre ein großer Schritt und ein wichtiges Signal der Europäischen Union als gemeinsame Wirtschaftskraft in die Welt, sagte Krister Hennige, Präsident der IHK Neubrandenburg, die derzeit den Vorsitz der IHK-Landesarbeitsgemeinschaft innehat.

Wer­bung

Anders als Landwirte, die in MV gegen das Abkommen protestieren, sieht Hennige vor allem Vorteile durch den Vertrag, über den seit rund 25 Jahren verhandelt wird: "Auch Unternehmen in Mecklenburg-Vorpommern würden von erheblichen Zollsenkungen und neuen Marktchancen profitieren." Die notwendige mehrheitliche Zustimmung in der EU werde für Freitag in Brüssel erwartet, die Vertragsunterzeichnung für den 12. Januar in Paraguay.

Freihandelszone mit über 700 Millionen Einwohnern

Die Kammern wiesen darauf hin, dass etwa 85 Prozent der EU-Exporte in die Mercosur-Staaten teils von hohen Zöllen betroffen seien: 35 Prozent Zoll auf Autos und Wein, 20 Prozent auf Maschinen und 18 Prozent auf zahlreiche Chemikalien. Mit dem Freihandelsabkommen könnten EU-Unternehmen den Angaben zufolge rund vier Milliarden Euro an Zöllen einsparen, ein Viertel davon die Unternehmen in Deutschland.

Die Unterzeichnung des Vertrages war Mitte Dezember verschoben worden. Bei den 1999 begonnenen Verhandlungen zwischen der EU sowie Argentinien, Brasilien, Paraguay und Uruguay geht es darum, Zölle und Handelsbarrieren weitestgehend abzubauen. Die neue Freihandelszone wäre laut EU mit mehr als 700 Millionen Einwohnern die weltweit größte dieser Art./hr/DP/jha