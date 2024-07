Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Aufwind

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagvormittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt sprang die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 242,00 EUR zu.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:06 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 242,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 242,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 240,40 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 3.658 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von mindestens 6,03 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 184,35 EUR. Dieser Wert wurde am 08.07.2023 erreicht. Mit einem Kursverlust von 23,82 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,06 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 246,44 EUR angegeben.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 14.05.2024. Das EPS wurde auf 4,63 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 4,02 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent auf 6,53 Mrd. EUR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,45 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 12.08.2024 terminiert. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 18,55 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

