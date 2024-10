Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteidigt Stellung am Vormittag

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Mittwochvormittag wenig Änderung. Zum Vortag unverändert notierte die Hannover Rück-Aktie zuletzt im XETRA-Handel bei 253,40 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 253,40 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 253,60 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 253,20 EUR. Bei 253,20 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Bisher wurden heute 1.207 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Bei einem Wert von 261,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.09.2024). Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,08 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Hannover Rück-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 196,25 EUR. Dieser Wert wurde am 09.11.2023 erreicht. Abschläge von 22,55 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 8,57 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 7,20 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 266,67 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 12.08.2024. In Sachen EPS wurden 5,00 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie eingenommen. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q3 2025 erwarten Experten am 10.11.2025.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,12 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

