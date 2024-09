Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag nahe Nulllinie

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück zeigt sich am Dienstagmittag ohne große Bewegung. Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 258,00 EUR.

Mit einem Kurs von 258,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 260,20 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 257,60 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 258,70 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 9.111 Hannover Rück-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 260,20 EUR. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,85 Prozent hinzugewinnen. Bei 193,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 24,84 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,59 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 10,53 Prozent auf 6,80 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 präsentieren. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

