Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag im Plus

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 252,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,4 Prozent auf 252,60 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 252,90 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 251,90 EUR. Der Tagesumsatz der Hannover Rück-Aktie belief sich zuletzt auf 1.113 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.09.2024 bei 261,20 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 3,40 Prozent zulegen. Bei 196,25 EUR fiel das Papier am 09.11.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 28,71 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 266,67 EUR angegeben.

Hannover Rück gewährte am 12.08.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 6,80 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 10.11.2025.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Hannover Rück-Aktie in Höhe von 19,12 EUR im Jahr 2024 aus.

