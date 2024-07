Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag freundlich

So entwickelt sich Hannover Rück

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Donnerstagmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,0 Prozent auf 232,80 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,0 Prozent auf 232,80 EUR. Kurzfristig markierte die Hannover Rück-Aktie bei 232,90 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 230,40 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 16.294 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 10,22 Prozent wieder erreichen. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 184,35 EUR ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,81 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 246,44 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 legte Hannover Rück die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2024 endete, vor. In Sachen EPS wurden 4,63 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie eingenommen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hannover Rück einen Umsatz von 6,45 Mrd. EUR eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 12.08.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,55 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

