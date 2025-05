Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Aufschlag

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,9 Prozent.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,9 Prozent auf 288,60 EUR zu. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 289,80 EUR. Bei 284,60 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 34.029 Stück.

Am 05.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 289,80 EUR an. 0,42 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 208,90 EUR am 06.08.2024. Mit einem Kursverlust von 27,62 Prozent würde die Hannover Rück-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,41 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 294,50 EUR an.

Am 13.03.2025 hat Hannover Rück die Kennzahlen zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,18 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,53 EUR erwirtschaftet worden. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 11.05.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,25 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

