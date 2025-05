Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Dienstagvormittag an Fahrt

Blick auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 291,40 EUR.

Um 09:07 Uhr stieg die Hannover Rück-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,3 Prozent auf 291,40 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 292,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 292,20 EUR. Bisher wurden via XETRA 2.485 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 0,41 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 28,31 Prozent sinken.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 9,41 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 294,50 EUR aus.

Am 13.03.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.12.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS lag bei 4,18 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,53 EUR je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,25 EUR je Aktie.

