Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Mittwochmittag

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Zuletzt wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 288,60 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,3 Prozent auf 288,60 EUR nach oben. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 289,40 EUR an. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 288,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 15.498 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 1,37 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nachdem im Jahr 2024 9,00 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 9,41 EUR aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 294,50 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.03.2025. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,18 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 3,53 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,15 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,33 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,47 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2025 voraussichtlich am 13.05.2025 präsentieren. Die Vorlage der Q1 2026-Ergebnisse wird von Experten am 11.05.2026 erwartet.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 21,22 EUR je Hannover Rück-Aktie.

