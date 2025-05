Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Mittwochvormittag zu

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,6 Prozent auf 289,20 EUR zu.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 09:06 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,6 Prozent auf 289,20 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Hannover Rück-Aktie bei 289,40 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 288,60 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.612 Hannover Rück-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,18 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (06.08.2024). Das 52-Wochen-Tief liegt damit 27,77 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 9,41 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 294,50 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 13.03.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 4,18 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,53 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Hannover Rück mit einem Umsatz von insgesamt 7,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,15 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird am 13.05.2025 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q1 2026 erwarten Experten am 11.05.2026.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 21,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

