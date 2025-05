Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Nachmittag ins Minus

Kurs der Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,7 Prozent auf 288,60 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie notierte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,7 Prozent auf 288,60 EUR. In der Spitze fiel die Hannover Rück-Aktie bis auf 286,60 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 292,20 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 57.891 Stück gehandelt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,39 Prozent wieder erreichen. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 06.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 27,62 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,41 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,50 EUR.

Hannover Rück gewährte am 13.03.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,18 EUR gegenüber 3,53 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,15 Prozent auf 7,33 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 13.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 11.05.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 21,25 EUR je Aktie.

