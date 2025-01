Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittwochnachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Kursentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Hannover Rück-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 253,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 253,80 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Hannover Rück-Aktie bei 255,60 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Hannover Rück-Aktie bei 253,10 EUR. Bei 254,10 EUR eröffnete der Anteilsschein. Bisher wurden via XETRA 38.135 Hannover Rück-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.10.2024 erreichte der Anteilsschein mit 265,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,65 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,65 EUR. Analysten bewerten die Hannover Rück-Aktie im Durchschnitt mit 272,57 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 11.11.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,50 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,64 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 7,39 Mrd. EUR gegenüber 6,71 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.03.2025 erwartet. Am 05.03.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,53 EUR je Hannover Rück-Aktie.

