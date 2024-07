Aktie im Blick

Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Montagvormittag fester

08.07.24 09:24 Uhr

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,9 Prozent im Plus bei 234,60 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 09:05 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,9 Prozent auf 234,60 EUR. In der Spitze gewann die Hannover Rück-Aktie bis auf 234,90 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 232,90 EUR. Bisher wurden heute 1.822 Hannover Rück-Aktien gehandelt. Am 19.03.2024 erreichte der Anteilsschein mit 256,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Hannover Rück-Aktie somit 8,57 Prozent niedriger. Bei 184,35 EUR fiel das Papier am 08.07.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,42 Prozent. Im Jahr 2023 erhielten Hannover Rück-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 7,20 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 11,50 EUR. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 249,75 EUR aus. Hannover Rück gewährte am 14.05.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS belief sich auf 4,63 EUR gegenüber 4,02 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Umsatzseitig wurden 6,53 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umgesetzt. Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 12.08.2025 werfen. Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,55 EUR je Hannover Rück-Aktie. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie Munich Re-Aktie und Hannover Rück-Aktie mit Wochenminus: Analyst befüchtet hohe Großschäden für Versicherer Hannover Rück-Aktie erhält von JP Morgan Chase & Co. Bewertung: Overweight DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Hannover Rück-Investment von vor einem Jahr eingefahren

