Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Mittag an Fahrt

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 253,80 EUR zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,7 Prozent auf 253,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 253,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 253,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 9.610 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 05.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 261,20 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 2,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 196,25 EUR ab. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 29,32 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 8,57 EUR, nach 7,20 EUR im Jahr 2023. Das durchschnittliche Kursziel der Hannover Rück-Aktie wird bei 265,00 EUR angegeben.

Hannover Rück veröffentlichte am 12.08.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 5,00 EUR. Im letzten Jahr hatte Hannover Rück einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie eingefahren. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 10,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 6,80 Mrd. EUR umgesetzt, gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 10.11.2025.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

