Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag mit Abschlägen

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochvormittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,4 Prozent auf 246,50 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:06 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 246,50 EUR. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 245,80 EUR nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 246,80 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.299 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 5,96 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 09.11.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 196,25 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 20,39 Prozent Luft nach unten.

Nach 7,20 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 8,57 EUR je Hannover Rück-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 266,67 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Es stand ein EPS von 5,00 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 3,94 EUR in den Büchern gestanden. Beim Umsatz wurden 6,80 Mrd. EUR gegenüber 6,15 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Am 11.11.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Hannover Rück veröffentlicht werden. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 19,09 EUR je Hannover Rück-Aktie.

