Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Kurs von 238,30 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 15:52 Uhr bei 238,30 EUR und damit auf dem Niveau des Vortages. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 241,30 EUR an. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 237,00 EUR. Mit einem Wert von 239,20 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 43.173 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Bei 256,60 EUR erreichte der Titel am 19.03.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 7,68 Prozent Plus fehlen der Hannover Rück-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 13.07.2023 auf bis zu 186,60 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 21,70 Prozent sinken.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,94 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Hannover Rück-Aktie bei 249,75 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,63 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 4,02 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 1,31 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,53 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,45 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von Hannover Rück wird am 12.08.2024 gerechnet. Experten erwarten die Q2 2025-Kennzahlen am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,64 EUR je Hannover Rück-Aktie.

