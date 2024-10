Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Mittag mit Verlusten

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 256,70 EUR abwärts.

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 11:46 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,5 Prozent auf 256,70 EUR ab. Zwischenzeitlich weitete die Hannover Rück-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 256,50 EUR aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 259,30 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 36.508 Stück gehandelt.

Bei 261,20 EUR markierte der Titel am 05.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 1,75 Prozent Luft nach oben. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach unten.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,57 EUR ausgeschüttet werden. Experten gaben als mittleres Kursziel 266,67 EUR an.

Am 12.08.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Hannover Rück wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 11.11.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q3 2025-Ergebnisse wird von Experten am 10.11.2025 erwartet.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

