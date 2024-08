Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Hannover Rück im Fokus

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4,3 Prozent auf 225,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie konnte um 15:51 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 4,3 Prozent auf 225,40 EUR. Die Hannover Rück-Aktie zog in der Spitze bis auf 229,70 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 223,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 84.238 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 13,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie. Bei einem Wert von 192,05 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (23.08.2023). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 17,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 8,13 EUR. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 256,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Hannover Rück veröffentlichte am 14.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,63 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 3,94 EUR erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 17,39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,22 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 6,15 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 12.08.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 12.08.2025 erwartet.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 18,67 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Ausblick: Hannover Rück stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

DAX 40-Wert Hannover Rück-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Hannover Rück von vor 3 Jahren abgeworfen

Donnerstagshandel in Frankfurt: DAX zum Start des Donnerstagshandels mit Abgaben