Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gewinnt am Nachmittag an Fahrt

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 281,00 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:51 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 281,00 EUR. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 281,80 EUR zu. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 280,40 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 35.906 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 284,40 EUR. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,21 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Mit Abgaben von 25,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 9,53 EUR je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 294,50 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.03.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 4,18 EUR, nach 3,53 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz wurden 7,33 Mrd. EUR gegenüber 6,47 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Am 11.05.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2025 21,28 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

