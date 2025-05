Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit grünen Vorzeichen

Notierung im Blick

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,3 Prozent auf 278,00 EUR zu.

Um 15:51 Uhr konnte die Aktie von Hannover Rück zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 278,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 279,20 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 278,40 EUR. Zuletzt wechselten 20.126 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 292,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 06.05.2025 erreicht. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 4,99 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 06.08.2024 bei 208,90 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,86 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Hannover Rück-Aktie.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 9,00 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 9,06 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 299,50 EUR an.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 7,62 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,22 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Voraussichtlich am 12.08.2025 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2025-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 20,90 EUR in den Büchern stehen haben wird.

