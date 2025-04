Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Vormittag kaum bewegt

So entwickelt sich Hannover Rück

Ohne große Bewegung zeigt sich am Freitagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 279,80 EUR.

Kaum Bewegung ließ sich um 09:06 Uhr bei der Hannover Rück-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via XETRA bei 279,80 EUR. Bei 280,80 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Hannover Rück-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 279,80 EUR nach. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 280,40 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 1.112 Hannover Rück-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 24.04.2025 bei 284,40 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 1,64 Prozent zulegen. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 25,34 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 9,53 EUR ausgeschüttet werden. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 294,50 EUR je Hannover Rück-Aktie aus.

Am 13.03.2025 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Das EPS wurde auf 4,18 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 3,53 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 7,33 Mrd. EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,47 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q1 2025 wird am 13.05.2025 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2026 rechnen Experten am 11.05.2026.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2025 setzen Experten auf 21,28 EUR fest.

