Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag kaum verändert

Die Aktie von Hannover Rück zeigt am Donnerstagnachmittag wenig Änderung. Die Hannover Rück-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 251,80 EUR.

Im XETRA-Handel kam die Hannover Rück-Aktie um 15:52 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 251,80 EUR. Die Hannover Rück-Aktie legte bis auf 254,00 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 251,30 EUR. Bei 252,20 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 31.200 Hannover Rück-Aktien.

Am 05.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 261,20 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,73 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Der aktuelle Kurs der Hannover Rück-Aktie ist somit 22,06 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 7,20 EUR ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 8,57 EUR. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Am 12.08.2024 lud Hannover Rück zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 5,00 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hannover Rück ein EPS von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,80 Mrd. EUR – ein Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Hannover Rück im Jahr 2024 19,09 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

