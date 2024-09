Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück kommt am Mittag kaum vom Fleck

Notierung im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Freitagmittag die Aktie von Hannover Rück. Mit einem Kurs von 253,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Mit einem Kurs von 253,00 EUR zeigte sich die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel um 11:47 Uhr kaum verändert. In der Spitze legte die Hannover Rück-Aktie bis auf 254,10 EUR zu. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 252,50 EUR. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 253,20 EUR. Von der Hannover Rück-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 14.434 Stück gehandelt.

Am 05.09.2024 markierte das Papier bei 261,20 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,24 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 28,92 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,57 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 265,00 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Hannover Rück am 12.08.2024. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie verdient. Hannover Rück hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,80 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,15 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Voraussichtlich am 11.11.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2025-Kennzahlen am 10.11.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,09 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

XETRA-Handel: Börsianer lassen DAX zum Ende des Mittwochshandels steigen

Börse Frankfurt in Grün: LUS-DAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen

Gewinne in Frankfurt: DAX zum Start stärker