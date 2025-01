Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagmittag mit Kurseinbußen

So bewegt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,7 Prozent auf 245,90 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:47 Uhr 0,7 Prozent im Minus bei 245,90 EUR. Das Tagestief markierte die Hannover Rück-Aktie bei 245,20 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 248,60 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 12.175 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Am 15.10.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 265,60 EUR an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Hannover Rück-Aktie derzeit noch 8,01 Prozent Luft nach oben. Bei 208,90 EUR erreichte der Anteilsschein am 05.08.2024 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 15,05 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 8,65 EUR. Im Vorjahr erhielten Hannover Rück-Aktionäre 7,20 EUR je Wertpapier. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 272,57 EUR.

Die Zahlen des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 11.11.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 5,50 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 3,64 EUR je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,39 Mrd. EUR – ein Plus von 10,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 6,71 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2024 wird am 13.03.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q4 2025-Bilanz auf den 12.03.2026.

Beim Gewinn 2027 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 24,17 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Schwacher Handel in Frankfurt: DAX in der Verlustzone

LUS-DAX-Handel aktuell: LUS-DAX präsentiert sich am Montagnachmittag schwächer

Schwache Performance in Frankfurt: So steht der DAX am Mittag