Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück zieht am Mittag an

Die Aktie von Hannover Rück zählt am Mittwochmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 234,00 EUR.

Das Papier von Hannover Rück konnte um 11:46 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 234,00 EUR. Die Hannover Rück-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 234,20 EUR aus. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 232,00 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 26.533 Hannover Rück-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Mit einem Zuwachs von 9,66 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 192,05 EUR ab. Abschläge von 17,93 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Hannover Rück-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 7,20 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 8,11 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 260,57 EUR an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 12.08.2024 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 5,00 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 3,94 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,81 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 6,76 Mrd. EUR, während im Vorjahreszeitraum 6,15 Mrd. EUR ausgewiesen worden waren.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Hannover Rück am 11.11.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Hannover Rück-Anleger Experten zufolge am 10.11.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 18,96 EUR je Aktie aus.

