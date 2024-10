Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück verteuert sich am Nachmittag

Kursentwicklung

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Hannover Rück-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 265,00 EUR.

Um 15:52 Uhr wies die Hannover Rück-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 265,00 EUR nach oben. Bei 265,10 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Mit einem Wert von 262,10 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 34.798 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 15.10.2024 markierte das Papier bei 265,10 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 0,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Bei einem Wert von 196,25 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (09.11.2023). Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 25,94 Prozent wieder erreichen.

Nachdem im Jahr 2023 7,20 EUR an Hannover Rück-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 8,63 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 266,67 EUR an.

Hannover Rück ließ sich am 12.08.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 3,94 EUR je Aktie verdient. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,80 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,15 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2025-Bilanz auf den 10.11.2025.

In der Hannover Rück-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 19,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

