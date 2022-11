Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit positiven Vorzeichen

Die Hannover Rück-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:22 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 174,35 EUR. Bei 174,95 EUR erreichte die Hannover Rück-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 174,15 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.045 Hannover Rück-Aktien.

Am 02.02.2022 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 4,05 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 131,35 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Hannover Rück-Aktie 32,74 Prozent sinken.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 178,88 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 03.11.2022. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,84 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,54 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 8.908,99 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 7.155,00 EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q4 2022-Finanzergebnisse wird am 09.03.2023 erwartet. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q4 2023 erwarten Experten am 07.03.2024.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 11,41 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Hannover Rück-Aktie gefragt: Hannover Rück trotz Großschäden mit Gewinnsteigerung

Oktober 2022: Experten empfehlen Hannover Rück-Aktie mehrheitlich zum Kauf

Geld sparen beim Heizen kann gefährlich sein: Versicherer fürchten Brände wegen Ersatzheizungen

Ausgewählte Hebelprodukte auf Hannover Rück Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Hannover Rück

Bildquellen: Hannover Rück