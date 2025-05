Hannover Rück Aktie News: Anleger greifen bei Hannover Rück am Freitagmittag zu

So entwickelt sich Hannover Rück

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Performance-Besten des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Hannover Rück-Papiere zuletzt 1,2 Prozent.

Das Papier von Hannover Rück legte um 11:48 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 279,40 EUR. Bei 281,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 278,00 EUR. Bisher wurden heute 22.824 Hannover Rück-Aktien gehandelt.

Am 06.05.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 292,60 EUR an. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 4,51 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Anteilsschein verbuchte am 06.08.2024 Kursverluste bis auf 208,90 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 33,75 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Die Dividendenausschüttung für Hannover Rück-Aktionäre betrug im Jahr 2024 9,00 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 9,24 EUR belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 299,88 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,55 Mrd. EUR – ein Plus von 4,51 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die Hannover Rück-Bilanz für Q2 2025 wird am 12.08.2025 erwartet. Am 12.08.2026 wird Hannover Rück schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Hannover Rück einen Gewinn von 20,92 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

