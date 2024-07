Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück büßt am Nachmittag ein

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,2 Prozent auf 234,20 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,2 Prozent auf 234,20 EUR ab. Die Hannover Rück-Aktie gab in der Spitze bis auf 232,90 EUR nach. Mit einem Wert von 237,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 74.978 Hannover Rück-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 19.03.2024 auf bis zu 256,60 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 8,73 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 20.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 188,65 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,45 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Für Hannover Rück-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 8,13 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 256,00 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 14.05.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 4,63 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 4,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 1,31 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 6,45 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 6,53 Mrd. EUR ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q2 2024 dürfte Hannover Rück am 12.08.2024 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 12.08.2025.

Den erwarteten Gewinn je Hannover Rück-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 18,61 EUR fest.

