Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Dienstagvormittag mit KursVerlusten

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Hannover Rück. Die Aktionäre schickten das Papier von Hannover Rück nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 1,1 Prozent auf 267,40 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:07 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 267,40 EUR. Bei 266,60 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Den Handelstag beging das Papier bei 267,00 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 1.370 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Bei 292,60 EUR markierte der Titel am 06.05.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 9,42 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 208,90 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 21,88 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Zuletzt erhielten Hannover Rück-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 9,00 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 12,17 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 299,88 EUR je Hannover Rück-Aktie an.

Hannover Rück veröffentlichte am 13.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Hannover Rück hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,98 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 4,63 EUR je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,45 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 7,62 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 7,22 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 präsentieren. Experten kalkulieren am 12.08.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Hannover Rück.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass Hannover Rück ein EPS in Höhe von 20,91 EUR in den Büchern stehen haben wird.

