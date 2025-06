Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück tendiert am Mittag seitwärts

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück hat am Montagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Ohne große Ausschläge präsentierte sich zuletzt die Hannover Rück-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 268,80 EUR.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Hannover Rück-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 11:41 Uhr bei 268,80 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Hannover Rück-Aktie bisher bei 269,40 EUR. Bei 268,00 EUR markierte die Hannover Rück-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 269,20 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 12.134 Stück.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Hannover Rück-Aktie 8,85 Prozent zulegen. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 22,28 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 12,17 EUR, nach 9,00 EUR im Jahr 2024. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 299,88 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 13.05.2025. Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,98 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 4,63 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite standen 7,62 Mrd. EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 7,22 Mrd. EUR umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 12.08.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2026 rechnen Experten am 12.08.2026.

Experten taxieren den Hannover Rück-Gewinn für das Jahr 2025 auf 20,91 EUR je Aktie.

