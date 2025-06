Hannover Rück Aktie News: Anleger schicken Hannover Rück am Vormittag auf rotes Terrain

Notierung im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Zuletzt ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 266,80 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 1,3 Prozent auf 266,80 EUR. Im Tief verlor die Hannover Rück-Aktie bis auf 266,80 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 268,60 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.256 Hannover Rück-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.05.2025 erreichte der Anteilsschein mit 292,60 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 8,82 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 06.08.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 208,90 EUR. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Hannover Rück-Aktie 27,72 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 12,17 EUR. Im Vorjahr hatte Hannover Rück 9,00 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 299,88 EUR.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Hannover Rück am 13.05.2025 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,98 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,63 EUR je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 12.08.2025 erfolgen. Die Q2 2026-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 12.08.2026 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 20,91 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

