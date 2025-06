Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Mittag

Aktie im Blick

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Der Hannover Rück-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,9 Prozent auf 267,80 EUR.

Die Hannover Rück-Aktie gab im XETRA-Handel um 11:49 Uhr um 0,9 Prozent auf 267,80 EUR nach. Die Hannover Rück-Aktie sank bis auf 266,80 EUR. Bei 268,60 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 11.915 Hannover Rück-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 292,60 EUR erreichte der Titel am 06.05.2025 ein 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Hannover Rück-Aktie damit 8,48 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 208,90 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 21,99 Prozent.

Nachdem Hannover Rück seine Aktionäre 2024 mit 9,00 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 12,17 EUR je Aktie ausschütten. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 299,88 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 13.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 3,98 EUR gegenüber 4,63 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 7,62 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 5,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 7,22 Mrd. EUR umsetzen können.

Hannover Rück dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 12.08.2025 präsentieren. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Hannover Rück-Gewinn in Höhe von 20,91 EUR je Aktie aus.

