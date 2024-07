Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück gibt am Mittwochnachmittag ab

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,3 Prozent auf 233,00 EUR.

Um 15:52 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 0,3 Prozent auf 233,00 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 229,60 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 232,90 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 53.455 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 19.03.2024 markierte das Papier bei 256,60 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 10,13 Prozent. Am 20.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 188,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Hannover Rück-Aktie liegt somit 23,51 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Hannover Rück-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 7,20 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 8,13 EUR belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 256,00 EUR.

Hannover Rück ließ sich am 14.05.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 4,63 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hannover Rück noch ein Gewinn pro Aktie von 4,02 EUR in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Hannover Rück im vergangenen Quartal 6,53 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hannover Rück 6,45 Mrd. EUR umsetzen können.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Die Veröffentlichung der Hannover Rück-Ergebnisse für Q2 2025 erwarten Experten am 12.08.2025.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 18,61 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Hannover Rück-Aktie

Börse Frankfurt in Rot: DAX schlussendlich im Minus

XETRA-Handel LUS-DAX zeigt sich zum Handelsende leichter

SCOR-Aktien im freien Fall nach Gewinnwarnung - Auch Aktien von Munich Re und Hannover Rück unter Druck