Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück fällt am Vormittag

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Hannover Rück. Das Papier von Hannover Rück gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,9 Prozent auf 231,70 EUR abwärts.

Um 09:06 Uhr ging es für die Hannover Rück-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,9 Prozent auf 231,70 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Hannover Rück-Aktie bis auf 231,70 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 232,90 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 846 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 256,60 EUR. Dieser Kurs wurde am 19.03.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 10,75 Prozent hinzugewinnen. Der Anteilsschein verbuchte am 20.07.2023 Kursverluste bis auf 188,65 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Verlust von 18,58 Prozent wieder erreichen.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,13 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 256,00 EUR für die Hannover Rück-Aktie aus.

Am 14.05.2024 äußerte sich Hannover Rück zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 4,63 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 4,02 EUR je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz wurden 6,53 Mrd. EUR gegenüber 6,45 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Voraussichtlich am 12.08.2024 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Mit der Vorlage der Q2 2025-Bilanz von Hannover Rück rechnen Experten am 12.08.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 18,61 EUR je Hannover Rück-Aktie.

