Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück am Nachmittag mit Verlusten

Das Papier von Hannover Rück befand sich um 04:22 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 2,2 Prozent auf 147,90 EUR ab. Die größten Abgaben verzeichnete die Hannover Rück-Aktie bis auf 147,20 EUR. Mit einem Wert von 151,60 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 41.118 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Am 02.02.2022 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 181,70 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 18,60 Prozent wieder erreichen. Bei 131,35 EUR erreichte der Anteilsschein am 23.06.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,60 Prozent könnte die Hannover Rück-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 173,78 EUR für die Hannover Rück-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Hannover Rück am 04.08.2022. Der Gewinn je Aktie lag bei 3,19 EUR. Im Vorjahresviertel waren 3,02 EUR je Aktie erzielt worden. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hannover Rück in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 20,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 8.008,90 EUR im Vergleich zu 6.655,30 EUR im Vorjahresquartal.

Voraussichtlich am 03.11.2022 dürfte Hannover Rück Anlegern einen Blick in die Q3 2022-Bilanz gewähren. Experten erwarten die Q3 2023-Kennzahlen am 09.11.2023.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 12,23 EUR je Hannover Rück-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Hannover Rück