Hannover Rück Aktie News: Hannover Rück legt am Dienstagvormittag zu

Die Aktie von Hannover Rück gehört am Dienstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Hannover Rück-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,4 Prozent auf 257,30 EUR.

Das Papier von Hannover Rück legte um 09:07 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 257,30 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Hannover Rück-Aktie bei 257,50 EUR. Bei 257,30 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten 2.688 Hannover Rück-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (261,20 EUR) erklomm das Papier am 05.09.2024. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Hannover Rück-Aktie mit einem Kursplus von 1,52 Prozent wieder erreichen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 09.11.2023 bei 196,25 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 23,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Hannover Rück-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 8,57 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Hannover Rück 7,20 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 260,00 EUR.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Hannover Rück am 12.08.2024. Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,00 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,94 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 6,80 Mrd. EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hannover Rück 6,15 Mrd. EUR umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 11.11.2024 erwartet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Hannover Rück möglicherweise am 10.11.2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 19,09 EUR je Aktie in den Hannover Rück-Büchern.

